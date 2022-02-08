«Влюбился, но ее забрали»: у вдовца Лиама Нисона случился роман на съемках в Австралии

23 февраля в кинотеатрах стартует новый боевик с Лиамом Нисоном «Игра теней» (Blacklight). С этой картиной у 69-летнего актера связана особая история.

Съемки проходили в конце 2020 года в австралийском Мельбурне. Рассказывая о них в местном шоу Sunrise, он признался ведущим, что был очень рад поработать в Австралии.

«Я влюбился Мельбурн, люблю всю нашу австралийскую команду, они фантастические работники. Каждый отдел был превосходным, — сказал Нисон. — Я завел там пару друзей, влюбился, но ее забрали».

Оказалось, что женщина, которая вскружила голову голливудскому актеру, была несвободна, и ее возлюбленный поспешил увезти ее подальше от звезды.

Теперь ведущие австралийского шоу просят зрителей поделиться с ними информацией, кто же эта таинственная дама.

Напомним, Лиам Нисон известен тем, что после трагической смерти своей жены Наташи Ричардсон в 2009 году он больше не женился. Но, как оказалось, сердце возрастного артиста не закрыто для любви.

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