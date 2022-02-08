«Это эффективно»: Голубкина объяснила, почему все пиарятся на имени Волочковой

Актриса Мария Голубкина в прямом эфире Instagram, общаясь со своими подписчиками, прокомментировала слова балерины Анастасии Волочковой в свой адрес. Ранее танцовщица заявила, что не знает, кто такая Голубкина, назвав таких как она недолюбленными тетками.
«Мой эфир разобрали на цитаты, где я упомянула Волочкову. Потом журналисты взяли комментарий у балерины. Волочкова сказала, что не знает, кто такая Голубкина. Типа сам дурак. Пусть все пиарятся на имени Волочковой. Это эффективно».
Как отметила Голубкина, теперь все знают, что такое пиар. «Говоришь одно, а они думают совершенно другое. Мне один человек сказал, что зря все смеются над Волочковой. Она 15 балетных партий знала в молодости наизусть. Это непросто. Цискаридзе вот тоже говорит, что она прекрасная балерина. Была», — заметила Голубкина.
Ранее Мария Голубкина заявила, что Анастасия Волочкова — распущенная особа. Кроме того, она назвала танцовщицу несчастным человеком.
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