«Это эффективно»: Голубкина объяснила, почему все пиарятся на имени Волочковой

Как отметила актриса, пусть все делают себе имя благодаря танцовщице.

Актриса Мария Голубкина в прямом эфире Instagram, общаясь со своими подписчиками, прокомментировала слова балерины Анастасии Волочковой в свой адрес. Ранее танцовщица заявила, что не знает, кто такая Голубкина, назвав таких как она недолюбленными тетками.

«Мой эфир разобрали на цитаты, где я упомянула Волочкову. Потом журналисты взяли комментарий у балерины. Волочкова сказала, что не знает, кто такая Голубкина. Типа сам дурак. Пусть все пиарятся на имени Волочковой. Это эффективно». Мария Голубкина

Как отметила Голубкина, теперь все знают, что такое пиар. «Говоришь одно, а они думают совершенно другое. Мне один человек сказал, что зря все смеются над Волочковой. Она 15 балетных партий знала в молодости наизусть. Это непросто. Цискаридзе вот тоже говорит, что она прекрасная балерина. Была», — заметила Голубкина.

Ранее Мария Голубкина заявила, что Анастасия Волочкова — распущенная особа. Кроме того, она назвала танцовщицу несчастным человеком.

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