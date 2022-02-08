Тутберидзе обронила скупую фразу после триумфа Валиевой и золота сборной, что она сказала

Наставница фигуристки как обычно была сдержана на похвалу.

Этери Тутберидзе многие фанаты любя называют Снежной королевой фигурного катания. Наставница Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и «русской ракеты» Александры Трусовой обычно сдержана, строга и собрана. Этери Георгиевна не будет расточать похвалу и демонстрировать лишние эмоции, главное — это дело.

Взяли одну вершину, следом — другая высота. И так всегда. Нет времени на празднование и восхваление. Сама Тутберидзе призналась, что своим подопечным она не дает расслабляться после побед на соревнованиях. У Этери Георгиевны есть правило: завоевал медаль, триумфально взошел на пьедестал чемпионом, получил минуту славы, ну а потом, уже сойдя с пьедестала, снова тренировки. Чемпионство только в момент награждения, далее неустанный труд.

Поэтому и после триумфа Камилы Валиевой в короткой и произвольной программах командного турнира, и золота наших фигуристов, в своем микроблоге Этери Тутберидзе не бросала слов на ветер, а лишь обронила скупую фразу, дав понять, что она довольна таким высоким результатом, но расслабляться и отдыхать еще рано. Впереди личные зачеты. Анна Щербакова, Камилла Валиева и Александра Трусова поборются за пьедестал в женском одиночном катании.

«Поздравляю сборную с победой в командном турнире в Пекине», — такую фразу выдала Тутберидзе, не став отдельно восхвалять фаворитов соревнования. «Большая работа! Удачи в главном турнире!!» — вторит тренеру Илья Авербух.

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