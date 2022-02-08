Словно молодожены! Орбакайте в мышиной футболке и лосинах в облипку щегольнула с зятем Пугачевой в Колумбии

Кристина Орбакайте часто наведывается в Штаты, в Майами у певицы есть своя квартира. Кстати, летние каникулы дочка артистки девятилетняя Клава провела у именитой бабушки в подмосковном замке в деревне Грязь. Внучка Примадонны сдружилась с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Она даже проводила их на школьную линейку Первого сентября. Ну а потом и сама приступила к учебе. Пока Клава гостила у бабушки, ее родители отдыхали в Греции.

Ну а зимние каникулы парочка проводит в Колумбии. Орбакайте с мужем словно молодожены, всюду путешествуют вдвоем. В свои 50 лет певица то и дело щеголяет в лосинах в облипку, демонстрируя стройную фигуру на отдыхе. Аутфит певицы дополнили простая мышиная футболка и баклажанный джемпер, который она повязала на талию.

«Кристина с возрастом все больше похожа на маму», «Лосины в облипку? Почему бы и не примерить?? Если фигурка позволяет», «Стройная! Точно знает секрет молодильных яблочек», «Гречка на пару, вот и все!» — пишут фолловеры.

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