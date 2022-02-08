Полная нега: Наталья Рудова в купальнике кроше прижалась к скале в океане

Кинозвезда отдыхает на Бали и купается в водах Индийского океана.

В конце января звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова улетела на Бали. Красавица очень долго томилась в ожидании отпуска, и наконец-то осуществила свою мечту.

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На острове Рудова уже заметно загорела. И жалуется, что даже набрала лишних объемов, сетуя на свой повышенный аппетит. Но, судя по редким появлениям в Сети, отпуск все-таки удался. И на новых кадрах, которыми поделилась Рудова в Instagram, она предстала разнеженной и умиротворенной.

Стоя в океане, Рудова в купальнике кроше томно склонила голову и прижалась к скале. Взгляд актрисы источает спокойствие и негу – вот так выглядит человек, мечта которого об отпуске наконец-то сбылась!

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