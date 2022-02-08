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С высоты птичьего полета: Орбакайте с мужем позировала на фоне пейзажей колумбийской столицы

Звезда эстрады путешествует по Боготе.

С высоты птичьего полета: Орбакайте с мужем позировала на фоне пейзажей колумбийской столицы
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Многие звезды после новогодних каникул спешат как следует отдохнуть. И Кристина Орбакайте, которая все праздники трудилась без выходных, улетела в отпуск. С мужем Михаилом Земцовым вдвоем они отправились в Колумбию.

Орбакайте не забывала делиться кадрами из путешествия в Сети. На новых снимках артистка любовалась панорамой на столицу Колумбии Боготу с высоты птичьего полета.

Кристина Орбакайте в Колумбии. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

«Гостеприимная Колумбия приняла нас со всей своей красотой природы и колоритом! Мы вернулись в прекрасном настроении!» — сообщила поклонникам звезда, дав понять, что ее отпуск завершился.

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