«Появится в третьем»: продюсер «Маски» назвала костюм, который не пользовался спросом два сезона

Как отметила Юлия Сумачева, не вошедшие в итоговый список маски остаются в качестве предложений на следующие сезоны.

Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева заявила, что костюм Джокера только в третьем сезоне увидят зрители проекта. Ранее никому из артистов он не приглянулся.

«Те маски, которые не вошли в итоговый список, остаются в качестве предложений на следующие сезоны шоу. Так, например, маска Джокера была среди вариантов на первые два сезона, но появится только в третьем». Юлия Сумачева

По словам Юлии Сумачевой, в новом сезоне шоу будут участвовать 14 артистов. Им на выбор предлагали костюмы, из которых они могли выбирать. Любопытно, что никто так и не взял очень оригинальный костюм Кукурузы. Он был в расширенным списке, но пока ни одному из артистов по каким-то причинам не приглянулся, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что шоу «Маска» — рейтинговый проект, который выходит на канале НТВ. Старт третьего сезона запланирован на 13 февраля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.