Дива на Мальдивах: Ксения Бородина в нюдовом топе и розовых шортиках продефилировала вдоль океана

Телеведущая улетела на островной курорт второй раз за месяц.

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина недолго пробыла в Москве после своего новогоднего отпуска на Мальдивах. Звезда решила на этот раз отправиться на курорт без детей, а в попутчики взяла подружку.

Свое первое после прилета свободное утро Бородина начала с вальяжной прогулки вдоль океана. Она облачилась в нюдовый кроп-топ асимметричного кроя и розовые шортики.

Судя по неторопливости, с которой красотка прошлась по пирсу, она еще не проголодалась. Зато явно соскучилась по Мальдивам – всем своим видом она давала понять, что очень ждала возвращения в райские места.

Ранее мы рассказывали, что новый год у Ксении Бородиной начался со скандала. На девушку обрушился с обвинениями ее бывший муж Курбан Омаров. Он заявил, что жена в браке была ему неверна.

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