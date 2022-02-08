«Все вместе не вяжется»: Повереннова на своем примере показала, с чем не стоит сочетать яркую шубку

В этом году Дарья Повереннова отметит свое 50-летие. Яркая блондинка с короткой стрижкой довольно часто примеряет и яркие наряды. На этот раз актриса надела розовую шубку с «леопардовым» принтом, к которой добавила джинсы и свитер. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова, глядя на образ Поверенновой, отметила, что он получился очень противоречивым.

«Сами по себе вещи вроде бы неплохие. И свитер, и джинсы, заправленные в сапоги, сейчас это тоже такой новый тренд из 2000-х. Яркая шубка тоже из того же исторического периода. Но все вместе это как-то совсем не вяжется. Почему? Потому что розовая шубка под леопарда – это, конечно, кич. Ее нужно носить с вызовом, с какими-то яркими образами, ярким макияжем, активными украшениями. Но она не вяжется с обычными слегка потертыми джинсами серого цвета и «бабушкиным» свитером», — сказала Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова – визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

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