Модницам на заметку: Пугачева вышла в свет в шубке, цвет которой Хромченко назвала вечным

Примадонна редко выходит в свет и тщательно подбирает наряды всегда выглядеть с иголочки.

72-летняя легенда российской эстрады Алла Пугачева редко выходит в свет, поэтому каждое ее появление на людях становится целым событием. Хотя примадонна всего-навсего отправилась на шопинг с своему давнему другу-стилисту Игорю Гуляеву.

При этом Пугачева нарядилась в укороченную меховую шубку цвета морской волны. Именно на этот оттенок недавно обращала внимание Эвелина Хромченко. Фэшн-эксперт посоветовала присмотреться к этому цвету всем следящим за трендами и модой женщинам. Дело в том, что он будет актуален всегда.

«Я вам очень рекомендую на этот холодный оттенок зеленого обратить внимание, потому что он – из вечных инвестиций», — подчеркнула стилист.

Ранее мы рассказывали, что другая звезда эстрады Лариса Долина поддержала тренд на яркий апельсиновый цвет. Она облачилась в трикотажное худи и модные джогеры «витаминного» оттенка.

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