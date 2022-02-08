«Поругались сильно с отцом»: Анна Заворотнюк рассказала о ссоре с папой из-за смены фамилии

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram рассказала о ссоре со своим отцом из-за смены фамилии.
«Что когда-то послужило причиной смены фамилии? Отец поддержал?» — спросил один из пользователей.
«Поругались сильно с отцом. Не общались, но сейчас у нас хорошие отношения».
«Ваш брат тоже сменил фамилию?» — продолжил расспрос подписчик.
«Нет», — кратко ответила Анна Заворотнюк.
Напомним, что Анна Заворотнюк появилась на свет в январе 1996 года. Ее отец – бизнесмен Дмитрий Стрюков владелец московского автосалона.
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