Гарик пожалеет, что потерял: экс-возлюбленная Харламова устроила заплыв в бассейне с надувным кругом

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук и юморист Гарик Харламов в прошлом году были парой. Но в новый год вступили в холостяцком статусе. Иначе как объяснить, что актриса отписалась от бойфренда и не поддержала, когда он попал в больницу, а улетела на Кубу отдыхать? И потом вышла в свет под ручку с другим?

Сейчас Катерина Ковальчук много работает. Но и отдыхать не забывает. Бывшая Харламова отправилась отдохнуть в загородный комплекс, откуда сделала несколько кадров для соцсети.

На одном из снимков красавица показала, как поплескалась в бассейне с надувным кругом. Девушка по-настоящему расслабилась и даже закрыла глаза, отдавшись воде и удобно расположившись на «пончике».

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