Новости шоу-бизнеса: как Тутберидзе поблагодарила Болдуина за оду Валиевой, почему Голубкина наехала на Волочкову и о чем жалеет Холланд, став Человеком-Пауком

Топ новостей, которые 7 февраля читателей интересовали больше всего.

Внимание всего мира в эти дни приковано к событиям в Пекине – там начались Олимпийские игры, и уже есть первые результаты. 7 февраля стало известно о досрочной победе российских фигуристов в командном турнире.

Юная Камила Валиева одержала двойную победу в рамках командных стартов, выиграв и короткую, и произвольную программы. Более того, спортсменка установила четыре рекорда: она стала первой женщиной, которая сделала четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель.

Наблюдая выступление Камилы Валиевой, не смог промолчать даже актер Алек Болдуин, который написал оду фигуристке и ее мастерству в Instagram.

«Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал звездный поклонник фигурки.

На лестные комплименты отреагировала тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе. Она поблагодарила голливудскую звезду за интерес к фигурному катанию одним словом.

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