Взволновала Атлантику: Юлия Ефимова в салатовом бикини оригинального фасона понежилась на пляже Калифорнии

Звезда отечественного плавания Юлия Ефимова давно обосновалась за океаном, где тренируется у тренера Дейва Сало. Но не только из нагрузок состоит ее жизнь в Калифорнии. Красотка много времени проводит на свежем воздухе и загорает.

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Накануне Ефимова поделилась снимками с местного пляжа. Пловчиха принимала солнечные ванны, нежась под лучами калифорнийского солнца в салатовом мини-бикини оригинального кроя. Компанию пловчихе составил ее любимец, хаски Джаспер.

Напомним, Чемпионат России в прошлом году Юлия Ефимова пропустила, хотя активно готовилась к нему и выступила на нескольких этапах. Но о завершении карьеры 29-летняя пловчиха не заявляла.

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