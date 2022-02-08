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Взволновала Атлантику: Юлия Ефимова в салатовом бикини оригинального фасона понежилась на пляже Калифорнии

Звезда российского спорта позировала на фоне океана в компании четвероногого любимца.

Взволновала Атлантику: Юлия Ефимова в салатовом бикини оригинального фасона понежилась на пляже Калифорнии
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Звезда отечественного плавания Юлия Ефимова давно обосновалась за океаном, где тренируется у тренера Дейва Сало. Но не только из нагрузок состоит ее жизнь в Калифорнии. Красотка много времени проводит на свежем воздухе и загорает.

Накануне Ефимова поделилась снимками с местного пляжа. Пловчиха принимала солнечные ванны, нежась под лучами калифорнийского солнца в салатовом мини-бикини оригинального кроя. Компанию пловчихе составил ее любимец, хаски Джаспер.

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Напомним, Чемпионат России в прошлом году Юлия Ефимова пропустила, хотя активно готовилась к нему и выступила на нескольких этапах. Но о завершении карьеры 29-летняя пловчиха не заявляла.

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