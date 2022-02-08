«Великая женщина! Потрясающе выглядит!»: комик Бебуришвили пришел в восторг, увидев моложавую маму Харламова

Гарик Харламов поздравил свою маму в день рождения и познакомил ее с друзьями.

После того, как юморист Гарик Харламов впервые показал свою маму на ее дне рождения, в адрес родительницы от друзей комика посыпались поздравления.

Коллега Харламова по Comedy Club Андрей Бебуришвили пришел в настоящий восторг. Он одарил красавицу-маму Гарика приятными комплиментами.

«Гарик, я поздравляю твою маму с днем рождения. Честь и хвала, что она воспитала и явила на свет такого уникума! Великая женщина! Это я опускаю тот факт, что она потрясающе выглядит, просто потрясающе! Передай ей это прямо в ухо», — попросил комик.

Гарик Харламов практически ничего не афиширует о свей личной жизни. О родителях и вовсе известны крупицы: мама с папой разошлись, когда Гарику было несколько лет от роду, отец обзавелся новой семьей и переехал в США. Чем занимается мама, неизвестно.

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