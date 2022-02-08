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На набережной Дубая: Клава Кока в фатиновом мини-платье изящно закинула ногу на ногу

Белоснежный наряд-облачко подчеркнул красивый загар певицы.

На набережной Дубая: Клава Кока в фатиновом мини-платье изящно закинула ногу на ногу
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

25-летняя Клавдия Высокова, ставшая звездой поп-сцены Клавой Кокой, поделилась в своем Instagram кадрами со съемок нового клипа на песню «Хочешь». Его девушка записала в коллаборации с Артуром Пирожковым, которого играет Александр Ревва.

Клип снимали в Дубае. Кадры музыкального фильма содержат разные локации, одна из них — набережная города. Красотка Клава расположилась на парапете, за спиной у нее открывается заворачивающий вид на город. Сама певица привлекает к себе не меньше внимания.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Клава Кока изящно закинула ногу на ногу, позируя на камеру в белоснежном платье-облачке из фатина. Длина мини красиво подчеркнула загорелые стройные ноги артистки на зависть поклонникам.

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