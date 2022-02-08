Хромченко назвала писком сезона: Бузова примерила дико популярную модель брюк

Телеведущая даже в Африке остается верна своему вкусу и стилю.

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела на месяц в Африку, где снимается второй сезон экстремального реалити-шоу. Она ведет проект в паре с Михаилом Галустяном и немного приоткрывает закулисье, показывая локации.

Но даже вдали от дома и своего богатого гардероба Бузова остается верна моде и стилю. Она показала, что приобрела дико популярные нынче брюки-джогеры, которые Эвелина Хромченко советовала модницам в начале сезона.

«Белые свободные брюки, довольно широкая модель — это просто писк сезона», — подчеркивала Хромченко ранее.

Ольга Бузова, следуя советам фэшн-гуру, не прошла мимо тренда и с радостью щеголяет в обновке.

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