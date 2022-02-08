Хороша со всех сторон: Яна Рудковская в кожаном бикини блеснула точеной фигурой

Продюсер Яна Рудковская улетела отдыхать на Мальдивы с подругой Екатериной Давыдовой. Светские львицы очень много загорают, купаются в океане и, конечно, фотографируются.

С собой Рудковская взяла целую коллекцию всевозможных купальников – ее подруга, известный модельер Наталья Якимчик, постаралась снабдить путешественницу всеми цветами и моделями. И жена Плющенко, на радость фолловеров, примерила мини-бикини. Она блеснула точеной талией, надев красный купальник их кожи и продемонстрировав свои изгибы со всех сторон.

«Просто мотиватор столетия по всем фронтам», «Фигура прекрасная», «Шикарно выглядишь! И я знаю, как ты пашешь в зале», «Огонь!», «Роскошная!», «Шикарная», «Яна! Выглядишь фантастически!», — пишут в комментариях фолловеры.

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