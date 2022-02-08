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Маскировка не удалась: располневшая Решетова увеличила бедра еще сильнее, когда надела брюки с камуфляжем

Бывшая пассия Тимати показала свой новый наряд в Сети.

Маскировка не удалась: располневшая Решетова увеличила бедра еще сильнее, когда надела брюки с камуфляжем
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Мать трехлетнего сына Тимати, модель Анастасия Решетова, судя по всему, метит в модели размера «плюс». Девушка после Нового года похвасталась, что теперь весит 70 кг, и перешла на одежду параметров XXL.

В микроблоге располневшая Решетова показала свой новый образ от друга-стилиста, который он ей составил это белая блузка брюки с камуфляжным принтом и высокие ботфорты с каблуком «рюмочка».

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

При этом центром композиции стали массивные бедра, замаскировать которые ей при помощи камуфляжа не удалось. Хотя, возможно, визуального увеличения модель и добивалась, раз активно подчеркивает, что значительно поправилась.

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