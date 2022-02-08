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Время бить тревогу? Жена Стаса Михайлова сообщила, что музыкант похудел еще сильнее

Звезда отечественной эстрады Стас Михайлов после операции тает на глазах.

Время бить тревогу? Жена Стаса Михайлова сообщила, что музыкант похудел еще сильнее
Стас и Инна Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Музыкант Стас Михайлов после операции продолжает стремительно терять вес. Артисту в середине января удалили аппендицит, после чего у него начал уходить вес.

О том, что певец потерял 10 кг, мир узнал от его жены Инны. На этот раз супруга Михайлова сообщила, что за считанные дни цифра на весах уже показывает минус 12 кг.

Стас и Инна Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Что происходит со Стасом Михайловым, почему вес так стремительно уходит, и значит ли это, что пора бить тревогу? При этом сам артист никак не комментирует произошедшее, удивляясь только лишь тому, что в 52 года у него случилось такое воспаление.

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