«Выбирайте что-то однотонное»: какие куртки-рубашки рекомендовала в этом сезоне Хромченко

Куртки-рубашки стали хитом в послепандемийное время и сдавать свои позиции в модном мире не собираются. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».
Стилист дала свои профессиональные рекомендации, какие модели лучше приобретать. По мнению Хромченко, это хорошая инвестиция средств, поскольку рубахи вошли в наши гардеробы надолго. Но нужно быть осторожным с любимыми многими дамами «куртками лесоруба» в клетку.
Эвелина Хромченко считает, что их сложно комбинировать с другими нарядами и включать в свой гардероб.
«Выбирайте что-то однотонное, пальтовую знакомую группу. Не выбирайте то, что выглядит в большей степени как рубашка, потому что, чем больше повседневности, тем тяжелее вам будет ее стилизовать. И тем меньше способов употребления у этой вещи будет», — прокомментировала Эвелина Хромченко.
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