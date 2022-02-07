«Выбирайте что-то однотонное»: какие куртки-рубашки рекомендовала в этом сезоне Хромченко

Тренд на них по-прежнему силен, и в них можно смело инвестировать средства.

Куртки-рубашки стали хитом в послепандемийное время и сдавать свои позиции в модном мире не собираются. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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Стилист дала свои профессиональные рекомендации, какие модели лучше приобретать. По мнению Хромченко, это хорошая инвестиция средств, поскольку рубахи вошли в наши гардеробы надолго. Но нужно быть осторожным с любимыми многими дамами «куртками лесоруба» в клетку.

Эвелина Хромченко считает, что их сложно комбинировать с другими нарядами и включать в свой гардероб.

«Выбирайте что-то однотонное, пальтовую знакомую группу. Не выбирайте то, что выглядит в большей степени как рубашка, потому что, чем больше повседневности, тем тяжелее вам будет ее стилизовать. И тем меньше способов употребления у этой вещи будет», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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