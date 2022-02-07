«Мы с моей Анечкой»: Гузеева показала на редком фото невестку своего «грузинского» сына

Лариса Гузеева частенько появляется в свете со своей дочерью Ольгой Бухаровой, которая получает профессию филолога, но при этом очень артистична.

Юная красавица-брюнетка не раз показывала свои таланты в Сети, выкладывая ролики со своими танцами и пением, вызывая восторги у фолловеров. Но пока о карьере актрисы она не помышляет.

А вот увидеть на публике рядом с Ларисой Гузеевой ее сына Георгия Толордаву от второго мужа, грузинского филолога Кахи Толордавы, практически невозможно. Очень редко ведущая «Давай поженимся!» публикует его снимки в личном блоге. И никогда артистка не показывала подписчикам его невестку Анну. Но на сей раз Лариса Гузеева сделала исключение, обнародовав ее фото в Instagram.

«Мы с моей, язык не поворачивается назвать мою девочку дорогую невесткой, Анечкой. Когда думаешь: «О, сейчас такой сложности и глубины будет двойной портрет под плакучей ивой, поздно вечером, в сугробе, освещенные фонарями…» А получается дурацкая фотография с дурацкими лицами. Семья — это сила! Ничего значимее нет», — написала под снимком Гузеева.

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