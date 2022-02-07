«Мне 47!»: Рудковская порадовала Сеть красотой в мерцающем купальнике алого цвета

Яна Рудковская улетела на Мальдивы в отпуск. С райских островов продюсер порадовала своих фолловеров пляжными снимками.

Жена Евгения Плющенко запечатлелась на фоне безбрежного океана небесно-голубого цвета в алом купальнике из мерцающей на солнце ткани. Звезда поразила своих почитателей стройностью и изяществом линий.

А обнародованное видео доказало, что Яна не пользуется фотошопом, демонстрируя свои формы.

«Мне так красиво! Даже если мне 47! У меня нет комплексов по поводу моей фигуры! Мне все нравится и мне так офигенно! Диеты, спорт и даже пластика! Ну и что! Главное не достичь результата, главное его сохранить! У меня это получается! И я очень рада, что я смогла уменьшить грудь и носить то, что я хочу! Не стесняясь этого!» — написала Рудковская в микроблоге.

«Шикарно выглядишь, и я знаю как ты пашешь в зале», «Просто мотиватор столетия по всем фронтам», «Да, вы красотка, какие ваши годы, огонь», «Классная фигура», — восхитились люди в комментариях.

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