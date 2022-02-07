«Нет сомнений»: мама Кайли Дженнер раскрыла имя ее второго ребенка

Поклонники подозревают, что мама Кайли Дженнер раскрыла имя второго ребенка модели. Крис Дженнер в 11-й раз стала бабушкой и присоединилась к всеобщим поздравлениям в микроблоге своей младшей дочери.

«Angel Pie (ангельский пирожок)», — написала Крис Дженнер под фотографией в Instagram. «Не могу дождаться встречи с маленьким ангелом», — добавила лучшая подруга Кайли Анастасия Караниколау.

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Частое упоминание производных от слова «ангел» друзьями и родственниками Кайли заинтересовало поклонников. Они уверены, что малыша назвали Энджелом.

«Похоже, ребенка зовут Энджел», «Они назвали сына Энджел?», «Ребенка Кайли однозначно зовут Энджелом. У меня нет сомнений», — заподозрили поклонники.

2 февраля модель Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Пол и имя Кайли пока не озвучила, но ее фанаты предполагают, что это мальчик. Ведь рядом с фото модель разместила эмодзи в виде сердечка синего цвета.

Кайли Дженнер вместе с рэпером и продюсером Трэвисом Скоттом с 2017 года. В 2018-м у них родился первенец — дочь Сторми.

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