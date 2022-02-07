Без парика и макияжа: как певица Зиверт выглядит на самом деле

Многие уже давно привыкли к необычным сценическим образам 31-летней певицы Юлии Зиверт (сценический псевдоним Zivert), с ее яркими париками, футуристическими нарядами и запоминающимся макияжем.

Из-за этого артистка кажется дерзкой и раскованной, однако звезда как-то заверила своих подписчиков в микроблоге, что на самом деле намного мягче по характеру, чем это кажется.

А сейчас Зиверт показала фото в Instagram без капли макияжа и без укладки, собрав лишь на макушке волосы в пучок. Фолловеры увидели нежную девушку, образ которой никак не вязался с тем, что видят россияне на телеэкранах.

«Хорошенькая», «Красотуля», «Просто прелесть», — похвалили пользователи Сети Юлию.

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