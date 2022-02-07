«Не верится»: Ида Галич поделилась трогательными кадрами с подросшим сыном

Ида Галич поделилась трогательными кадрами с подросшим сыном Леоном в его день рождения. Мальчику исполнилось два года. Блогер опубликовала десять архивных видео, где видно, как изменился ее сын.

«Не верится, что два года прошло! Два года, как я мама! Два невероятных и удивительных, прекрасных года! Спасибо вам за теплые слова! Я так тебя люблю, сын!» — подписала кадры Галич в своем Instagram.

Ида Галич впервые стала мамой 7 февраля 2020 года. Отец Леона — блогер Алан Басиев. Пара развелась в начале 2021 года. Сейчас Галич и ее сын живут в роскошном загородном доме вместе с родителями блогерши.

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