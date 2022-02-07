Невестка Орбакайте в пуховом комбинезоне цвета Барби отметилась на горнолыжном курорте с внуком Пугачевой

Никита Пресняков катается на сноубордах с возлюбленной на природе. Они решили не уезжать далеко.

Никита Пресняков в прошлом году отметил 30-летие. Старший сын Кристины Орбакайте строит карьеру певца и выступает со своей группой. Более того, он играет в театре. Даже бабушка Алла Пугачева приходила на спектакль, чтобы его поддержать.

Также Никиту всегда поддерживает жена Алена Краснова. Они счастливы в браке почти пять лет. Супруги любят путешествовать и не так давно отдохнули в Майами с Орбакайте.

Но и в Москве Пресняков всегда находит, как провести время. На этот раз пара решила покататься на сноубордах. Они с друзьями не стали далеко уезжать. В Подмосковье Алена встала на доску и показала, как умеет кататься.

Она облачилась в пуховой комбинезон цвета Барби. А вот Никита была в сером пуховике-дутике в клетку и широких штанах. Он с 13 лет катается на сноуборде, поэтому продемонстрировал настоящий класс.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что невестка Орбакайте прекрасно выглядит. К слову, Краснова работает моделью, поэтому поддерживает себя в форме.

«Никитос крутой», «Какая скорость», «Аленка прям куколка», «Какие вы счастливые, одни увлечения на двоих», «Вот это вы зажигаете», «Приятно смотреть на молодых и красивых», «И правда залипательно… не оторваться», «Молодец Никита! Вперед!», «Симпатяги», — стали писать пользователи Сети.

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