Не прошло и года: 19-летняя Дина Немцова выходит замуж во второй раз

После развода Дина Немцова стала реже рассказывать о личной жизни. Но не так давно у нее появился молодой человек, с которым она познакомилась в Сети.

Дочка ныне покойного политика Бориса Немцова — Дина — в 2020 году сыграла свадьбу. Совсем юная девушка четыре года была в отношениях со своим школьным приятелем Димитрием.

Они расписались в ЗАГСе Барвихи, а спустя несколько месяцев еще и обвенчались. Однако вскоре Дина объявила, что развелась с мужем. Она заверила, что расставание прошло без конфликтов.

После пережитого дочка Немцова решила не рассказывать о личной жизни. Она стала больше внимания уделять себе. Но не так давно Дина познакомилась с молодым человеком в Сети.

У них вспыхнули чувства, а теперь она дала понять, что все серьезно. Юная наследница продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Более того, своего таинственного избранника она теперь называет женихом.

«Стала реже выходить в сториз в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю», — пишет студентка.

Поклонники следят за жизнью Дины. Многие отметили, что давно не видели ее такой счастливой. «Вы такие милые», «Очень милая пара», «Какая ты смелая», «Хорошо, что работаешь над собой», «Кольцо на пальце, быстро ты решилась», «Надеемся, что у тебя все сложится», — написали пользователи Сети.

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