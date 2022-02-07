«Очень рады сугробам»: Пелагея засняла, как пятилетняя дочка эмоционально поет и танцует

Пелагея является известной певицей. Она не раз была наставницей в шоу «Голос». Примечательно, что блондинка смогла стать одной из лучших исполнительниц русских народных песен и романсов в стране.

Артистка регулярно выступает на сцене. Но недавно она вернулась из отпуска, который провела с дочкой Таисией на Мальдивах. На курорте они отпраздновали пятилетие крохи, рожденной от хоккеиста Ивана Телегина.

Не раз Пелагея показывала, как наследница любит наряжаться. Она зачастую красуется в платьях и шляпках. Примечательно, что малышка также любит петь. На этот раз певица поделилась кадрами, на которых малышка танцевала и пела у телевизора.

Она была облачена в розовые лосины и футболку. Также у девочки были два хвостика, украшенные заколочками. Таисия пела песенку из любимого мультика «Холодное сердце». Оказалось, что она осталась под впечатлением от прогулок с собакой по снежным улицам.

«Тася с Лушей очень рады сугробам», — написала звезда.

Поклонники восхитились крохой. Многие посчитали, что она унаследовала талант от мамы. «Какие девочки», «Ну какая Тася прелестная», «Тася прекрасная, прелесть», «Какая прелесть! Уже артистка!», «Очень артистичная девочка», «Артистичная девочка, в образе, хорошо поет», «Смешнулька хорошулька», «Какие домашние, уютные кадры», «Талант налицо», — прокомментировали пост подписчики.

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