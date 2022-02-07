50-летняя Кудрявцева в блузке с рукавами-буфами и брюках палаццо скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Примечательно, что Лера тщательно ухаживает за собой и следит за фигурой.

Порой муж Игорь Макаров устраивает для нее тренировки. Также зачастую она гуляет с трехлетней дочкой Марией, которая любит кататься с горок и ездить на санках. При этом у звезды хватает сил, чтобы ездить на съемки.

Для эфира Кудрявцева облачается в образы, которые подбирают стилисты. Она носит как яркие брючные костюмы, так и платья. На этот раз телеведущая облачилась в блузке оверсайз с рукавами-буфами апельсинового цвета.

А вот черные брюки палаццо дополнили лук и визуально сделали талию еще уже. Лера покрасовалась перед зеркалом. Наряд скрыл все изъяны фигуры. Ожерелье завершило образ.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Лера в 50 лет. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, ну что за роскошь», «Какой классный образ», «Вы не перестаете удивлять», «Вам такой оттенок к лицу», «Блузка идеальная и широкие брюки просто топчик», «Круто выглядите», «Прям восхищаете своими нарядами», — прокомментировали пост подписчики. К слову, апельсиновый цвет снова в моде. Вера Брежнева и Лариса Долина тоже любят этот оттенок.

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