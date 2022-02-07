«Ты смотри, что творит»: Барановская в лавандовом худи посетила океанариум с мужчиной

Телеведущая Юлия Барановская не стала показывать спутника, но поделилась кадрами, на которых слышен его голос.

Популярная телеведущая Юлия Барановская вместе с сыном Арсением в минувшие выходные побывала в океанариуме.

Развлечений там хватило не только для маленьких посетителей. Юлия Барановская нашла в океанариуме забаву и для себя. Внимание теледивы привлекло пресмыкающееся из семейства ящериц — цветной хамелеон.

Юлия Барановская бесстрашно взяла его в руки и начала умиляться.

«Смотри, какой хорошенький. Поедешь к нам домой жить? Поедешь?» — спрашивала Барановская у хамелеона.

Тот вместо ответа начал предпринимать попытку сбежать от Юлии Барановской, правда, выбрал не совсем верное направление. Хамелеон попытался вскарабкаться на голову теледиве.

«Ты смотри, что творит!» — говорил женский голос за камерой.

Впрочем, был слышен и мужской голос, который, судя по всему, принадлежит известному визажисту Юрию Столярову, который и стал спутником Барановской и ее сына Арсения в океанариуме.

Стоит отметить, что Юлия Барановская для посещения океанариума облачилась в худи лавандового оттенка.

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