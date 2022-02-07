И лоб морщит, не скрывая: Юлия Барановская появилась на публике без макияжа

Звезда решила выбраться с сыном такой, какая есть.

Юлия Барановская всегда предстает в свете и на съемках различных шоу в полной бьюти-амуниции: при макияже, с прической, в модных нарядах. Все-таки звезда работает над проектом «Модный приговор» и для своих зрителей является в какой-то степени примером для подражания.

Но все-таки, даже самым знаменитым людям хочется иногда расслабиться от этого постоянно фэшн-груза. Поэтому в океанариуме в «Крокусе» Юлия Барановская предстала со своим сыном Арсением без прикрас.

Звезда облачилась в худи оверсайз, скрывающий фигуру, сделала простой пучок на голове и без капли макияжа пришла с наследником наблюдать за рептилиями, которых он обожает.

Юлия Барановская пообщалась с хамелеоном, который нагло стал залезать прямо ей на лицо. Знаменитость, не скрывая эмоций, сморщилась.

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