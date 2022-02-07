В модной шапке и пуховике-дутике: Ани Лорак появилась на публике в зимнем образе с трендовыми ботинками

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. В свое время она даже пыталась покорить «Евровидение». Певица предпочитает регулярно давать концерты и до мелочей продумывает свои образы.

В 43 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Артистка не скрывает, что научилась подчеркивать свои достоинства. Она носит как вечерние платья, так и костюмы. Зимой звезда пополнила гардероб обновками.

Лорак уже несколько раз хвасталась луками. Ей нравится носить шубы, пальто и другие женственные наряды. Но 7 февраля она посетила радиостанцию с Артемом Качером.

Они не так давно записали совместный трек. В студии певица предстала в кожаных лосинах и вельветовой рубашке зеленого цвета. Лук дополняли грубые ботинки на тракторной подошве, которые стали трендом. Также звезда облачилась в пуховик-дутик с камуфляжным принтом и шапку с принтом.

После эфира Лорак ждали поклонники. Она с удовольствием сделала с ними селфи. Певица подчеркнула своим нарядом стройные ноги. Также она поддержала тренд на многослойность. Поклонники восхитились ее образом в молодежном стиле.

«Какая классная», «Выглядите круто», «Просто шик», «Каролина, вы прелесть», «Словно американка», «Вам такой стиль идет», «У вас прям максимальная женственность, что бы вы ни надели», «Пуховик идеальный», «Какая роскошная рубашка», — прокомментировали пост подписчики.

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