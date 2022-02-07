Галь Гадот виновата во всем: в Кувейте запретили фильм «Смерть на Ниле»

Актриса, служившая в армии Израиля, стала камнем преткновения. Из-за нее продолжение знаменитого фильма «Убийства в Восточном экспрессе» было удалено из расписания сразу трех сетей кинотеатров в стране.

Еще в 2020 году многие заговорили про детективный фильм «Смерть на Ниле», который является прямым продолжением знаменитого «Убийства в Восточном экспрессе» 2017 года.

Сначала в Сети появился трейлер, который многих заинтересовал, а потом — и даты премьеры картины. История снята по роману Агаты Кристи и рассказывает о расследованиях гениального Эркюля Пуаро.

Однако не успела состояться премьера, как фильм оказался в центре скандала, а все из-за израильской актрисы Галь Гадот. Она известна тем, что служила в армии. Власти Кувейта запретили показ фильма «Смерть на Ниле» из-за того, что там снялась Гадот.

По данным газеты Al Qabas, этот детективный фильм удалили из расписания сеансов в трех сетях кинотеатров страны. Примечательно, что в этой стране ранее запретили и показ картины «Чудо-женщина», главную роль в которой тоже исполнила эта израильская актриса.

Отмечается, что в некоторых арабских странах призвали бойкотировать новый фильм про расследования Пуаро. Но в Египте на данный момент запрещать показ не стали. Примечательно, что события в фильме, снятом по роману Агаты Кристи, происходят как раз в этом арабском государстве.

Согласно сюжету, Эркюлю Пуаро, которого играет Кеннет Брана, приходится расследовать загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

В фильме также сыграл Арми Хаммер, которому досталась роль одного из главных героев — Саймона Дойла, оказавшегося внутри рокового любовного треугольника. Премьера фильма «Смерть на Ниле» в России намечена на 11 февраля 2022 года.

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