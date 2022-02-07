«Убрать простоту, надеть колготки в тон»: Проскурякова в платье с драпировкой допустила модный ляп

Эксперт портала Teleprogramma.pro Алсу Арна посоветовала молодой жене композитора сменить бежевые чулки на колготки в тон платью. Так певица смогла бы «спасти» свой не самый удачный лук.

Имидж-стилист Алсу Арна нашла модные недочеты в аутфите молодой жены композитора Игоря Николаева. Эксперт портала Teleprogramma.pro посоветовала Юлии Проскуряковой сменить бежевые чулки на колготки в тон платью.

К тому же, лук певицы спасло бы и то, если бы возлюбленная музыканта примерила монохромное платье без цветочков — этот принт слишком простит внешность артистки с народно-фольклорным типажом.

«Платье модного фасона со сборкой по центру вполне уместно для фигуры нашей героини. Но если бы оно было в однотонном исполнении и без объемных рукавов, которые приходятся как раз на зону бедер, смотрелось бы куда лучше. Ну а так мы видим, что Юля добавила себе лишние объемы. Плюс архитектура лица и такая нежная припухлость говорят о том, что типаж у нашей героини народно-фольклорный. И цветочный принт всегда простит, напоминая сарафан — добавьте лямки и длину. И мы получим девушку из народного ансамбля. Но образ вполне можно спасти — нужно исключить цветы и надеть колготки в тон платью. Естественно, также можно убрать излишнюю простоту и объем в волосах. Тогда и хейтеры перестанут искать какие-то неловкие моменты», — уточнила имидж-стилист Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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