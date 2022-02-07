«Марамойки и кошелки»: Волочкова отреагировала на слова Голубкиной о распущенности балерины

Как отметила танцовщица, она не знает, кто эта актриса.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слова актрисы Марии Голубкиной, якобы танцовщица распущена и отсюда все ее проблемы в этой жизни.

«Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, можно выйти на улицу и спросить, кто такая Мария Голубкина. Вряд ли кто-то ответит. «А кто такая Волочкова, знают все. Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти. У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас все напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин», — заметила Волочкова.

Напомним, что Мария Голубкина не так давно на всю страну назвала Анастасию Волочкову глубоко несчастным человеком. Она считает ее распущенной.

«Я всем желаю такого несчастья, как есть у меня», — отдельно подметила в конце разговора Анастасия Волочкова.

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