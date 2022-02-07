Ольга Бузова рассказала, какую роль в ее судьбе сыграла супермодель Синди Кроуфорд

Ведущая телеканала ТНТ и певица Ольга Бузова сейчас находится в Африке. Здесь проходят съемки второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Ольга Бузова — одна из ведущих этого проекта.

Находясь на съемках, Ольга Бузова не прекращает тренировок. И для этого звезде совершенно не нужен спортзал.

Ольга Бузова с подросткового возраста начала заниматься фитнесом и делала это дома, включая кассеты с Синди Кроуфорд.

Повторяя движения за супермоделью, Ольга Бузова добилась того, что сама стала обладательницей модельной фигуры.

«Еще в 13 лет я сказала маме, что хочу ходить в спортзал, — поделилась Ольга Бузова в сторис микроблога. — Но у нас не было возможности, к сожалению, финансовой. Мама достала где-то кассеты с тренировками Синди Кроуфорд. И я дома с 13 лет под кассеты Синди Кроуфорд, под музыку, занималась спортом».

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