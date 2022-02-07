«Там вкусно кормят»: Алибасов был в доме престарелых, куда отправили Федосееву-Шукшину

Как отметил продюсер, в этом заведении «очень уютно».

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что был в доме престарелых, где ранее несколько дней провела его бывшая жена актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

«Я был в этом доме престарелых. Хочу сказать, что просил там меня оставить. Там вкусно кормят. Уютно очень. Для любого человека, который прожил жизнь. Хотелось, чтобы у всех были такие условия. Был там с Лидой. И с Куравлевым там был». Бари Алибасов

По словам Бари Алибасова, он бы с Лидией Федосеевой-Шукшиной переехал в дом престарелых. «Потому что мы любим друг друга. Но и на улице Бочкова готов ее любить. Мы вместе старый Новый год отмечали», — заявил Бари Алибасов-младший.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина несколько дней провела в доме престарелых. После она подхватила коронавирус и была вынуждена вернуться домой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.