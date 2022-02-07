«Не откажемся от помощи профессионалов»: внучка Светличной может сдать бабушку в дом престарелых

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова по телефону со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не исключает, что ее бабушка в недалеком будущем окажется в доме престарелых.

«Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов». Мария Ивашова

«Светлана Светличная может оказаться в доме престарелых. Такие заголовки сейчас появятся», — заметил на эти слова ведущий Дмитрий Борисов.

Ранее в доме престарелых оказывался актер Леонид Куравлев, который не так давно ушел из жизни. Вскоре в этом же пансионате обнаружили актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

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