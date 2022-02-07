«Безумно счастлив, что ты есть на свете»: Бари Алибасов впервые попросил прощение у Ольги Шукшиной

Как отметил продюсер, он за все благодарен наследнице актрисы.

Продюсер Бари Алибасов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале принес извинения дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольге.

«Я тебе очень благодарен. Очень благодарен. За все, что ты делаешь для Лиды. Она же все рассказывает мне. Я просто безумно счастлив, что есть ты на свете». Бари Алибасов

Ольга Шукшина прокомментировала слова Бари Алибасова. «То, что ты нашел силы переговорить, важно для моей мамы прежде всего. Я как-нибудь справлюсь со своими чувствами», — заявила Ольга Шукшина.

Ранее сын Бари Алибасова призвал спасать Лидию Федосееву-Шукшину от родной дочери. Он даже выразил желание жениться на 83-летней актрисе.

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