«О! Такая красотка!»: муж Каменских Потап не сдержал эмоций, увидев дочь Меладзе на сцене шоу «Голос»

Наставник украинской версии проекта «Голос» Алексей Потапенко не узнал в участнице наследницу известного музыканта Константина Меладзе.

Дочь Константина Меладзе от первого брака, 17-летняя Лия Меладзе стала участницей украинского шоу «Голос».

Девушка приняла участие в слепых прослушиваниях, исполнив хит Hallelujah Леонарда Коэна. К Лие Меладзе повернулись все четверо наставников проекта. Вокалистка выбрала Надю Дорофееву.

Интересно, что в участнице шоу «Голос» никто их судей не узнал дочь именитого композитора и продюсера Константина Меладзе.

«Меня зовут Лия Меладзе», — представилась девушка после выступления. «Фамилия знакомая», — сказал наставник Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап. «Мой папа Константин Меладзе», — скромно объяснила Лия. «Серьезно? Ты дочка Меладзе? — восхищенно произнес Потап. — О! Такая красотка!»

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