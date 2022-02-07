«О! Такая красотка!»: муж Каменских Потап не сдержал эмоций, увидев дочь Меладзе на сцене шоу «Голос»

Дочь Константина Меладзе от первого брака, 17-летняя Лия Меладзе стала участницей украинского шоу «Голос».
Девушка приняла участие в слепых прослушиваниях, исполнив хит Hallelujah Леонарда Коэна. К Лие Меладзе повернулись все четверо наставников проекта. Вокалистка выбрала Надю Дорофееву.
Интересно, что в участнице шоу «Голос» никто их судей не узнал дочь именитого композитора и продюсера Константина Меладзе.
«Меня зовут Лия Меладзе», — представилась девушка после выступления.
«Фамилия знакомая», — сказал наставник Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап.
«Мой папа Константин Меладзе», — скромно объяснила Лия.
«Серьезно? Ты дочка Меладзе? — восхищенно произнес Потап. — О! Такая красотка!»
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