Главное — стройность ног! Молодая жена Николаева в мини-платьице с юбкой «тюльпан» подчеркнула изящность линий

Юлия Проскурякова в одном из своих интервью призналась, что ее роман с композитором Игорем Николаевым развивался медленно, они чуть ли не год скрывали друг от друга свои чувства. Музыкант хотя и ухаживал за красавицей из Екатеринбурга, не позволял себе ничего лишнего. Юлия это сразу оценила. Ну а потом Игорь познакомился с родителями своей будущей невесты. Те сразу спросили именитого композитора, который был старше их дочери на 23 года, какие у него планы. И музыкант тут же ответил: самые серьезные.

С замужеством и появлением на свет дочки Вероники возлюбленная музыканта не забывает и о себе. Проскурякова похвасталась, что стала дипломированной актрисой драматического театра и кино, поблагодарив своих мастеров. «Спасибо, любимый ГИТИС», — скромно добавила артистка.

С дипломом Юлия Проскурякова покрасовалась в цветочном мини-платье с юбкой «тюльпан». Жена именитого композитора щегольнула стройными ножками, сделав упор на изящность линий. Также возлюбленная Игоря Николаева умело подчеркнула осиную талию, отдав предпочтение присборенному фасону платья. «Николаева влюбила?», «Ну а что, фигурка ничуть не хуже, чем у Королевой», «К чему эти сравнения? Обе счастливы со своими мужьями», «Очаровательно», «Платьице стройнит», «Стройные ножки! Прелесть», «А где Игорек?» — писали фолловеры.

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