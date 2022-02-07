Виктора Мережко перед кончиной предала его 72-я женщина с «плохой репутацией»

Сценарист и режиссер сделал знаменитой Анастасию Микульчину, а она ответила ему игнором.

Виктор Мережко умер 3 февраля, после его ухода стали вскрываться удивительные подробности его прошлой жизни. «Экспресс газета» вспомнила его старое интервью, из которого он попросил удалить главу об Анастасии Микульчиной — актрисе, которую кинодеятель называл «своей 72-й женщиной».

Никому не известная артистка проснулась знаменитостью после того, как Мережко взял ее в свой сериал «Сонька — Золотая Ручка» на главную роль. Он отсмотрел 71 актрису, включая Лизу Боярскую, но понравилась ему только Анастасия. Администраторы пытались отговорить его от этого шага.

«Я не смог оторвать глаз от ее интересного лица. Спросил: «Кто это?» — «А это Настя Микульчина, она в этом году окончила Питерскую театральную академию, а сейчас уехала со студенческим театром на гастроли», — ответили мне. И добавили, что репутация у нее плохая — невероятно капризная, меняла мастеров, а главное — у нее был жуткий южный акцент», — сказали ему.

Виктор Мережко был непреклонен. В итоге актриса все-таки стала проявлять характер, мэтр пытался с ней разговаривать и объяснять, что на площадке он главный. Но после премьеры стало еще хуже: она дала интервью, в котором раскритиковала работу над сериалом. Режиссер решил ее не брать в новый сезон, но она сама приехала к нему и уговорила.

«Настя мне всячески гадила, а потом отказалась давать интервью для канала перед премьерой», — рассказал Виктор Мережко.

А когда пришла очередь третьего сезона, она вообще предпочла промолчать на высланный ей сценарий от режиссера. Просто проигнорировала.

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