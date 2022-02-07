«Стало плохо»: дочь Федосеевой-Шукшиной — о реакции мамы на возможный брак с сыном Алибасова

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о реакции матери на возможный брак с сыном Бари Алибасова.

«Меня мама попросила общественность оградить от оскорблений и издевательств этого гражданина. Когда он сказал, что женится — это ложь. Маме действительно стало плохо. Она сказала такую фразу: «Меня стукнуло в голову». Я думала, что это ее последний день. Грязь изо рта этого человека ее уничтожает. И такой бред несет этот человек». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, просто отвратительно, что говорит Бари Алибасов-младший. «Мама не хочет с ним говорить», — заявила Ольга Шукшина.

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что готов жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Так он думает спасти ее от дочери, которая хочет завладеть ее наследством.

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