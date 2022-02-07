«Я Вам дом купил в Калининграде»: сын Алибасова пригласил Федосееву-Шукшину переехать к морю

Как отметил Бари Алибасов-младший, актриса может смело уехать из Москвы.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что купил дом актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной у моря.

«Он убийца наших отношений с Бари Алибасовым. Это самый поганый человек, которого я знаю», — заявила актриса, как только увидела сына продюсера в студии.

«Я Вам дом купил в Калининграде. Если Вам не хочется жить на улице Бочкова, то езжайте к морю. Я в своем уме это все говорю». Бари Алибасов-младший

«Лгун номер один. Убийца своего отца. Я могу доказать это», — буквально завопила Федосеева-Шукшина после этих слов.

«У нас сейчас конфликт с папой. Он тоже считает, что я лезу в их с Лидой отношения», но это не так», — заметил Бари Алибасов-младший.

Напомним, что Бари Алибасов-младший давно конфликтует с семьей Шукшиных. При этом он позвал 83-летнюю актрису замуж, чтобы спасти, как он думает, от дочери.

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