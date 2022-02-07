«Счет в пользу этого гадюки»: Прилучный забрал детей от Агаты на ночевку и проигрался в настольный футбол сыну

«Мажор» провел утро за просмотром мультфильмов с дочкой Мией, а потом устроил футбольный матч с сыном Тимофеем.

Агата Муцениеце не скрывает: она гордится тем, что они с «мажором» Павлом Прилучным сумели побороть свой эгоизм ради детей. По словам актрисы, они как родители, в первую очередь, должны думать о благополучии своих отпрысков, а уже потом о каких-то личных моментах.

Именно поэтому Агата пригласила бывшего мужа на вечеринку по случаю дня рождения их общего сына Тимофея. Однако «папиной дочки» Мирославы Карпович на празднике так и не увидели. Звезда ситкома крутит роман с «мажором», а вот с Агатой не общается. Но это и понятно!

Свой уикенд Павел Прилучный провел с детьми — забрав девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочку Мию к себе на ночевку. Утром «мажор» посмотрел мультфильмы с дочуркой, а потом устроил матч с сынишкой. Прилучному подарили настольный футбол. И актер опробовал эту игру с Тимофеем. Мальчик умудрился обыграть отца, немало удивив Павла.

«Короче, ребята! 10 — 7 и счет в пользу вот этого гадюки, похоже, сын вырос! Ну ничего сейчас будет матч-реванш», — шутил Прилучный, под самодовольный смех Тимоши.

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