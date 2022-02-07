«Это то, чего бы хотела моя мама»: дочь Заворотнюк оправдалась за свою счастливую жизнь

Анна Заворотнюк рассказала, что старается быть сильной и радоваться каждому наступившему дню. Ради мамы.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна часто отвечает на вопросы подписчиков в Instagram.

Причем Анна Заворотнюк не уходит от разговоров на сложные для нее темы.

В частности, подписчики поинтересовались тем, какие комментарии к постам Анны Заворотнюк в микроблоге больше всего задевают девушку.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что считает несправедливыми обвинения в том, что она ведет насыщенную и яркую жизнь.

«Любые комментарии, касающиеся болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего бы хотела моя мама — чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной», — объяснила Анна Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк дала понять, что у нее непростые отношения с отчимом Петром Чернышевым.

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