Пугачева в изумрудном полушубке и брюках палаццо посвятила уикенд шопингу в люксовом бутике

Алла Пугачева посвятила уикенд шопингу в элитном бутике модельера Игоря Гуляева. Так, на примерке у кутюрье Примадонна покрасовалась в оранжевой шапке под альпаку. При этом певица указала на модные недочеты, посоветовав Игорю Гуляеву убрать бантик с папахи, уточнив, что этот кокетливый аксессуар не входит в число ее любимых. Ну а пока Примадонна пропадала на шопинге, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза остались дома под присмотром шоумена Максима Галкина. С отцом дети покатались по заснеженной горке во дворе замка в деревне Грязь.

В люксовом бутике Алла Пугачева щегольнула в изумрудном полушубке и ультрамодных брюках палаццо. Изюминкой образа певицы стали очки с крупной оправой и парик с голливудскими локонами и густой челкой. Примадонна выглядит значительно моложе своих лет. К тому же, у артистки двое маленьких детей — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза учатся во втором классе элитной гимназии.

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