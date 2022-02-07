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«А почему должна была?»: дочь Анастасии Заворотнюк проговорилась о непростых отношениях с Петром Чернышевым

Анна Заворотнюк резко отреагировала на вопрос подписчиков по поводу недавнего дня рождения мужа ее мамы.

«А почему должна была?»: дочь Анастасии Заворотнюк проговорилась о непростых отношениях с Петром Чернышевым
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Накануне, 6 февраля, известный фигурист и муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечал свой день рождения.

Ему исполнился 51 год. Знакомые Петра Чернышева, среди которых немало знаменитостей, публично поздравили его с днем рождения.

Публикации в своих микроблогах по случаю дня рождения Петра Чернышева оставили фигуристка Татьяна Навка, тренер Татьяна Тарасова и другие.

Падчерица же Петра Чернышева, Анна Заворотнюк, которая активно ведет микроблог и часто общается с подписчиками, промолчала. Дочь Анастасии Заворотнюк не стала поздравлять своего отчима публично.

А когда подписчики поинтересовались у нее, почему она этого не сделала, Анна Заворотнюк ответила довольно резко. Этим она дала понять, что отношения у нее с Петром Чернышевым не самые прекрасные.

«А почему должна была?» — вопросом на вопрос ответила в Сети Анна Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь Заворотнюк высказалась по поводу попавших в Сеть фотографий ее мамы с камер дорожной видеофиксации.

Анна Заворотнюк высказалась об отчиме
Анна Заворотнюк высказалась об отчиме. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

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