Тутберидзе одним словом отреагировала на хвалебные комплименты Болдуина в адрес Камилы

Этери Тутберидзе одним словом ответила на похвалу голливудского актера Алека Болдуина, расхвалившего 15-летнюю Камилу Валиеву. Фигуристка завоевала золотую медаль в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

А вот, что сказал Болдуин, восхищаясь чистейшим прокатом Камилы: «Я люблю Олимпиаду, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира».

На что наставница чемпионки ответила весьма сдержано и всего одним словом: «Спасибо!». Этери Тутберидзе поделилась постом в Stories микроблога, поблагодарив Алика Болдуина за его теплые слова, сообщает championat.com.

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